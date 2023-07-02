Доллар по 100 рублей, евро — по 200: шокирующие прогнозы о росте курса валют на июль

Российский рубль в последнюю неделю июня на валютных торгах обновил минимумы апреля 2022 года, упав до 89,55 рублей по отношению к доллару и до 97,8 - к евро.

Тренд на снижение курса рубля, скорее всего, продолжится и в июле. Но аналитики утверждают, что исторические падения вряд ли будут.