Доллар по 100 рублей, евро — по 200: шокирующие прогнозы о росте курса валют на июль

Российский рубль в последнюю неделю июня на валютных торгах обновил минимумы апреля 2022 года, упав до 89,55 рублей по отношению к доллару и до 97,8 - к евро.
Тренд на снижение курса рубля, скорее всего, продолжится и в июле. Но аналитики утверждают, что исторические падения вряд ли будут.
«У нас уже есть пример прошлого года, когда курс доллара повышался до 121,52 рубля, курс евро - до 132,41 рубля. Следовательно, валюты могут повторно вернуться к этим отметкам или хотя бы пробить психологически важные уровни — 100 рублей за доллар и 120 рублей за евро», - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Аналитик уточнил, что вероятность такого сценария развития событий не более двадцати процентов.
«Вряд ли Банк России допустит такого обвала рубля, поскольку эта ситуация грозит существенным инфляционным всплеском», - продолжил Владислав Антонов.
По его мнению, в июле доллар будет торговаться в пределах 90 рублей, а цель для евро была 96 рублей, но сейчас может быть смещена на 99 рублей.
По материалам «Российской газеты».