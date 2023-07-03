Чем полить чахлые кусты перцев, огурцов и помидоров — дадут урожай, тут же воспрянут

Чем полить чахлые кусты перцев, огурцов и помидоров — тут же пойдут в рост, воспрянут и дадут богатый урожай. Даже самые вялые посадки снова расцветут.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем на 10 литров теплой воды 1 ст. ложку лимонной кислоты. Этим раствором следует полить все проблемные посадки. Подкормку рекомендуется проводить в вечернее время. На один куст нужно вылить около 0,5 л целебного состава.

Воспрянут даже самые хилые растения. Попробуйте!

По материалам belnovosti.by