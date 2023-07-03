Лить прямо в лунки и под кусты — баклажаны и перцы попрут как на дрожжах: готовим удобрение сами

Чем удобрить баклажаны и перцы на огороде — тут же попрут как на дрожжах. Так делают все в деревнях. Лить подкормку можно и в лунки рядом с посадками на грядке, и под кусты.

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Готовим травяное ассорти — подойдут любые скошенные сорняки. Их нужно немного увлажнить и сложить в темные полиэтиленовые мешки. Затем следует подождать 2-4 дня.

Если температура на на улице будет в районе 22-28°С, то достаточно будет всего пары суток. Когда трава пожелтеет и станет горячей, ее заливаем водой и оставить настаиваться.

На одну часть травяной смеси нужно взять две части жидкости. Жидкость будет готово через несколько часов. Наполните им лейку и как следует увлажните каждый куст.

По материалам ogorod.ru