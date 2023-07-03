Муравейники опустеют за 2 дня! Угостите этим отваром муравьев — тут же сбегут в лес, только их и видели

Вывести муравьев с дачи можно проверенным дедовским методом, так делали еще в СССР. Действует на 100% — от вредителей не останется и следа, тут же сбежит в лес. Муравейники опустеют за 2 дня. Просто чудо-средство.

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Можно посыпать муравейник молотой специей — идеально подойдет корица, а можно приготовить отвар и обильно полить им места проживания вредителей.

Для отвара потребуется литр воды и одна палочка корицы. Залейте специю водой и прокипятите состав на умеренном огне в течение 6 минут. Остудите средство и вылейте его на муравейник. Опытные дачники утверждают, что после такой обработки насекомые быстро покинут сад и дачу.

По материалам belnovosti.by