Запаха пота не будет даже в самую сильную жару: просто примите ванну с этим составом — о таком аромате от тела можно только мечтать

Летом проблемы личной гигиены становятся более актуальными. В сильную жару тело может неприятно пахнуть из-за того, что мы потеем.
Устранить неприятное амбре можно, регулярно принимая ванны с растительными веществами, которые препятствуют развитию бактерий. Ведь именно они, а не пот, являются источником неприятного запаха от тела.
Справиться с кисловатым амбре поможет ванна с жасмином.
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Нужно четыре столовые ложки коры жасмина и столько же ложек цветов жасмина залить 500 мл кипящей воды. Настоять и затем вылить в ванну. Водные процедуры с таким составом нужно принимать пару раз в неделю, и тело приобретет запах, о котором можно только мечтать.
По материалам apteka24-podolsk.ru.