Запаха пота не будет даже в самую сильную жару: просто примите ванну с этим составом — о таком аромате от тела можно только мечтать

Летом проблемы личной гигиены становятся более актуальными. В сильную жару тело может неприятно пахнуть из-за того, что мы потеем.

Устранить неприятное амбре можно, регулярно принимая ванны с растительными веществами, которые препятствуют развитию бактерий. Ведь именно они, а не пот, являются источником неприятного запаха от тела.

Справиться с кисловатым амбре поможет ванна с жасмином.

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