Греем на водяной бане и наносим на распаренные стопы: даже загрубевшие пятки станут нежными и гладкими — проверенное средство

Летом мы часто носим открытую обувь, из-за чего даже обычно нежные пятки могут огрубеть. Но есть проверенное средство, которое способно размягчить даже сильно запущенную кожу стоп. Делать процедуру нужно перед сном.

Приготовить такое средство несложно. Сто миллилитров оливкового масла нужно подогреть на водяной бане, добавить кусочек пчелиного воска, по одной чайной ложки масла облепихи и глицерина.

Стопы нужно распарить в теплой воде и высушить, затем нанести на них полученную масляную жидкость. Надеть хлопковые носочки и оставить на ночь.

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