Приблизятся к трехзначным цифрам: аналитики спрогнозировали курс евро и доллара в первую неделю июля

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Финансисты назвали примерные цифры, которые скоро все увидят на валютных торгах.

Российский рубль в последнее время неуклонно снижается на торгах по отношению к основным валютам - евро, доллару и юаню.

Аналитики утверждают, что эта тенденция сохранится, как минимум, всю первую неделю июля.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, точно никто не знает, до каких отметок подорожают евро и доллар.

«О трехзначных показателях в рублях доллара и евро в июле пока говорить преждевременно», - уверен Владислав Антонов.

Между тем, евро и доллар приблизятся к трехзначным показателям. В первую неделю июля доллар будет находиться у отметки в 90 рублей, а евро — 99 рублей.

По материалам 1prime.ru.

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