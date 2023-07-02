Приблизятся к трехзначным цифрам: аналитики спрогнозировали курс евро и доллара в первую неделю июля

Российский рубль в последнее время неуклонно снижается на торгах по отношению к основным валютам - евро, доллару и юаню.

Аналитики утверждают, что эта тенденция сохранится, как минимум, всю первую неделю июля.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, точно никто не знает, до каких отметок подорожают евро и доллар.