Лучше любого дезодоранта: просто приложите к подмышкам листочки этого растения, и запах пота улетучится — есть в любой овощной лавке

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не признает дезодорантов.

Если вы не сторонник использовать достижения современной науки или же вам просто не нравятся продукты промышленного производства, то эти лайфхаки для вас.

Не хуже дезодоранта с запахом пота из подмышек справится базилик, эта пряная трава продается в любом овощной лавке или супермаркете. Базилик обладает приятным ароматом, и если он вам по нраву, сделайте пасту из его листочков. Ею нужно смазать подмышечные впадины, подержать и смыть теплой водой. Можно и просто приложить листья базилика к подмышкам. Это тоже даст хороший эффект.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Таким же образом действует и шалфей. Можно использовать масло шалфея. Несколько капель нанесите на ватный диск и протрите область подмышек.

По материалам apteka24-podolsk.ru.

Читайте также