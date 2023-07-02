Лучше любого дезодоранта: просто приложите к подмышкам листочки этого растения, и запах пота улетучится — есть в любой овощной лавке

Если вы не сторонник использовать достижения современной науки или же вам просто не нравятся продукты промышленного производства, то эти лайфхаки для вас.

Не хуже дезодоранта с запахом пота из подмышек справится базилик, эта пряная трава продается в любом овощной лавке или супермаркете. Базилик обладает приятным ароматом, и если он вам по нраву, сделайте пасту из его листочков. Ею нужно смазать подмышечные впадины, подержать и смыть теплой водой. Можно и просто приложить листья базилика к подмышкам. Это тоже даст хороший эффект.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».