Где нужно хранить кетчуп, в холодильнике или шкафу — в вечном споре поставлена точка

Люди давно поделились на два лагеря: кто-то хранит кетчуп в холодильнике, а кто-то в шкафу, и каждый из них считает, что правда на их стороне. Точку в вечном споре поставили представители одной компетентной компании по производству соусов.

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В их поле зрения попал опрос, согласно которому 41% британцев хранят томатный соус в шкафу, и не смогли молчать.

«К вашему сведению: кетчуп должен находиться в холодильнике!!!» — говорится в заявлении компании.

По их словам, только при таком хранении удастся сохранить вкус кетчупа, в противном случае продукт быстро испортится.

По материалам Lenta