Готовая яичница превратится в кулинарный шедевр: 2 добавки для усиления вкуса

Обалденным рецептом поделились кулинары — они рекомендуют добавлять в готовую яичницу два ингредиента, которые дадут абсолютно новое прочтение приевшемуся блюду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

После того, как сняли яичницу со сковороды, в нее нужно добавить морскую соль и полить оливковым маслом. Это придаст глазунье пикантность, аромат и интересную соленую «хрустинку». В итоге даже самая невзрачная болтунья превратится в кулинарный шедевр.

Обычная поваренная соль и растительное масло такого эффекта не дадут, поэтому применять их не стоит.

По материалам портала belnovosti.by