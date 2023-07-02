Постукивать обязательно! Учимся мыть голову правильно

Мытье головы с легким постукиванием несет в себе массу пользы. Именно поэтому парикмахеры рекомендуют такой способ ухода за собой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Такие манипуляции по волосистой части головы заменяют массаж, который в идеале необходим каждому. Постукивание улучшает кровообращение кожи головы, а если дополнить комплекс легким потягиванием себя за волосы, то эффект будет вдвойне лучше.

Массаж нужно делать мягко и осторожно, и необязательно, но желательно на мокрые волосы, так как в противном случае волосы быстрее загрязнятся.

Повторив процедуру один-два раза, она войдет в привычку, а это огромной плюс.

По материалам The Voice.