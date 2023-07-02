Подсказали отличную подкормку для клубники: полили один раз — сразу стала слаще, растет с кулак

Полейте свою клубнику этим раствором, и она порадует вас великолепным урожаем. Ягоды будут сладкими и крупными, такого урожая вы не видели раньше.

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Возьмите 1 чайную ложку борной кислоты, 2 грамма марганцовки, 1 стакан золы. Ингредиенты растворите в 10 литрах теплой воды. Пролейте данным составом по 0,5-0,8 литра под корень.

Борная кислота необходима для синтеза сахаров, образования клеток, то есть для роста и вкуса ягоды. Марганец важен для фотосинтеза, а чем больше кусты поглотят солнечного света, тем слаще вырастет ягода. Зола - это природный источник калия, от которого зависит цветение и образование завязей.

Источник: Telegram-канал «Дачник»