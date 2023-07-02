Как убрать капли застывшего жира на кухне без тряпок и химии — способ вас удивит

Существует одна хитрость, которая заметно упрощает кухонную рутину. С ее помощью можно навсегда забыть о проблеме жирных пятен, и впредь не намывать поверхности после каждого приготовления пищи.
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Опытные хозяйки давно пользуются этим лайфхаком. Вместо тряпок и химии они берут обычный ластик, и в буквальном смысле стирают жирные капли. По их опыту, канцелярия прекрасно справляется с остатками растительного масла.
Процедура проводится быстро и без проблем, только помните: способ работает с единичными загрязнениями. Если застывших капель много, то канцелярия вряд ли справится.
По материалам belnovosti.by