До каких низов упадет доллар уже в июле: реальные цифры, а не выдумки — присядьте, если не готовы увидеть

Курс доллара на последних торгах Московской биржи дошел до нереального показателя, такого, который нам и не снился ранее. Американская валюта стала продаваться за 89,55 рубля.
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И это при том, что нефть, от которой, казалось бы, напрямую зависит стоимость валюты, немного подорожала.
Однако не стоит думать, что это положение сохраниться и дальше. Финансовые аналитики убеждены, что уже в этом месяце доллар начнет сдавать свои позиции и к концу июля опустится до 87 рублей.
Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» ожидает, что в июле курс доллара может снизиться до отметки в 84 рубля.
«В целом у рубля есть потенциал к коррекционному укреплению в июле в отсутствие дальнейшего ухудшения геополитической ситуации. Дополнительную поддержку рублю может оказать повышение ключевой ставки Банком России», - заметил эксперт.
Источник: 1prime.ru