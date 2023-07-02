До каких низов упадет доллар уже в июле: реальные цифры, а не выдумки — присядьте, если не готовы увидеть

Курс доллара на последних торгах Московской биржи дошел до нереального показателя, такого, который нам и не снился ранее. Американская валюта стала продаваться за 89,55 рубля.

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И это при том, что нефть, от которой, казалось бы, напрямую зависит стоимость валюты, немного подорожала.

Однако не стоит думать, что это положение сохраниться и дальше. Финансовые аналитики убеждены, что уже в этом месяце доллар начнет сдавать свои позиции и к концу июля опустится до 87 рублей.