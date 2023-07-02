Этот ингредиент сделает мясо незабываемо вкусным — просто добавьте в сковородку при жарке

Каких-то хитрых манипуляций при этом не требуется: просто положите корочку в емкость с мясом — будь то котлеты, стейки, колбаски или что-то иное, и жарьте как обычно. Хлеб заберет весь стекающий жир, а само мясо будет вкуснее и полезнее — идеально для тех, кто не любит жирное.

По материалам канала Technotion на платформе «Дзен».