Как только листья на огурцах начинают желтеть, поливаем «медовой водой»: моментально помогает, всего 3 ложки

Огурцы очень любят мед, который можно вносить на культуры при помощи водного раствора.

Растения моментально избавляются при помощи этой подкормки от желтых листьев, оживают, дают много сочных плодов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы приготовить подкормку для растений, растворите 3 чайные ложки любого натурального меда в 5 литрах воды.

Далее полейте этим раствором огурчики, используя примерно по по 0, 5 литра свежей подкормки.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».