Как мы истребили фитофтору 6 таблетками фурацилина: томаты выросли с голову ребенка

Фурацилин стоит в аптеках России сущие копейки (30-40 рублей), при этом по эффективности может превзойти многие специальные средства против фитофторы томатов.

Избавившись от недуга, растения порадуют вас таким урожаем, какого вы давно не видели. Ведь теперь томаты будут все свои силы расходовать на плодоношение, а не борьбу с фитофторой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

6 тaблeтoк фурацилина растворите в 300 миллилитрах гopячeй вoды. Через 30 минут данным раствором опрыскайте растения во время активного развития томатов. Не забудьте также обработать грунт вокруг.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».