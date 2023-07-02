Сын показал, мы рты раскрыли: убрал с документа записи — нет и следа от ручки (копеечное средство из аптеки)

Убрать чернила с любой бумаги может каждый при помощи двух дешевеньких средств. Вы увидите, как записи начнут таять на глазах, а потом пропадут бесследно.

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Берем 1 столовую уксусной кислоты, 2 щепотки марганцовки, размешиваем. Далее обмакиваем ватную палочку в данном составе и обрабатываем записи, которые необходимо убрать.

Даем просохнуть, оставив на пару минут. Берем вторую ватную палочку, смачиваем уже в перекиси водорода. Проходимся по следам от марганцовки, они исчезнут вместе с чернилами.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».