Развели за 5 минут, опрыскали за 10: томаты стали расти как на дрожжах — собирать не успеваем

Янтарная кислота входит в состав растительных клеток и участвует во многих важных биологических процессах, поэтому так важно вносить ее во время подкормки томатов.

Помидоры обожают ее и всегда ярко реагируют, когда чувствуют ее влияние. На глазах растения начнут увеличивать цветение и плодоношение.

Плоды будут большими, крепкими, сочными и сладкими. Растения смогут легче противостоять непогоде, вредителям, болезням и другим негативным факторам со стороны.

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Смешайте 1 литр воды с 1 таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»