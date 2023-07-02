Развели за 5 минут, опрыскали за 10: томаты стали расти как на дрожжах — собирать не успеваем

Янтарная кислота входит в состав растительных клеток и участвует во многих важных биологических процессах, поэтому так важно вносить ее во время подкормки томатов.
Помидоры обожают ее и всегда ярко реагируют, когда чувствуют ее влияние. На глазах растения начнут увеличивать цветение и плодоношение.
Плоды будут большими, крепкими, сочными и сладкими. Растения смогут легче противостоять непогоде, вредителям, болезням и другим негативным факторам со стороны.
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Смешайте 1 литр воды с 1 таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай»