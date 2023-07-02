Морковная муха может уничтожить все посадки, но мы ее не видим: опрыскиваем 1 раз в месяц

Морковная муха - один из самых страшных огородных вредителей. Она может полностью уничтожить ваш урожай, если ее вовремя не уничтожить. А лучше делать профилактику и не видеть это насекомое вообще на своих грядках.

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Конечно, лучше всего для уничтожения морковной мухи и профилактики ее появления использовать природные методы, без применения химии, которая неизменно попадает на овощи в том или ином виде.

Возьмите одну столовую ложку красного жгучего перца, заварите кипятком и оставьте до полного остывания. Далее процедите и разведите в двух литрах воды.

Опрыскивайте этим составом морковку раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».