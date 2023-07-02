Опрыскиваем через 4 недели: морковь еще никогда не была такой крупной и здоровой

Состав из борной кислоты и марганцовки творит с морковью чудеса. Она от этой подкормки становится здоровой, сильной, дает мощный урожай.

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Разводим 10 граммов борной кислоты в горячей воде. В отдельной посуде готовим крепкий раствор марганцовки. Готовые составы растворяем в 10 литрах воды и поливаем приготовленной подкормкой морковь.

Процедуру повторяем через каждые 4 недели. Перед началом процесса обязательно хорошенько поливаем грядки обычной водой.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».