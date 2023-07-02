Народный пилинг подсказала бабушка — в 75 выглядит на 50: просто засахаренный мед и ничего больше

Сейчас в салонах красоты предлагают дорогие пилинги и скрабы, многие косметологи также настаивают на использовании дома профессиональных средств. Однако при желании можно выглядеть молодо и роскошно, имея под рукой лишь мед.

Именно медовым пилингом наши бабушки приводили кожу своего лица в порядок. После процедуры вы сразу увидите результат: лицо станет выглядеть свежее, кожа будет бархатной, гладкой, нежной и ухоженной. А при регулярном применении, вы наверняка оттянете процесс старения надолго.

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Возьмите любой засахаренный мед с крупинками, нанесите на чистую влажную кожу лица и активно помассируйте. Уже в этот момент вы почувствуете, как ороговевший слой начнет уходить под вашими пальцами. Далее оставьте мед на лице минут на 20, смойте водой, нанесите подходящий вашему типу кожи крем. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Также по утрам вы можете умываться медовым раствором (примерно чайная ложка на стакан воды), протирать лицо медовым льдом или просто умываться медом вместо средства для умывания. Все это способстувет поддержанию красоты.