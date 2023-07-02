Черный нагар со сковороды сполз сам: помог советский метод — реально работает

Этот метод очищения посуды от старого черного нагара был известен в советское время. Тогда его с успехом применяли, но сейчас немного подзабыли.

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Однако блогеры нашли его в старых публикациях и проверили на эффективность. Оказалось, что этим способом убрать десятилетние наслоения со сковороды или кастрюли намного легче, чем новомодными средствами.

Берем большую металлическую емкость (таз или ведро), наполняем водой, высыпаем в нее пачку соды и стакан жидкого хозяйственного мыла. Ставим на огонь, ждем пока раствор закипит, опускаем в него сковороду.

Оставляем вариться на среднем огне 1 час. Далее достаем сковороду и просто ее моем. Черный нагар сам сливается со стенок!

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».