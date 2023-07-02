Что обязательно нужно сделать с пионами после цветения — будут пышными на следующий год

Что нужно сделать с пионами, чтобы они еще пышнее цели на следующий год. Бабушки-соседки позеленеют от зависти, проходя мимо вашего цветника.

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Некоторые садоводы стараются отхватить ветки чуть ли не под самый корешок. Хотя на этом этапе нужно удалять только увядшие цветы.

И это очень важно: за счет листьев растение запасается питательными веществами на будущий сезон. Если избавиться от зелени слишком рано, то о пышной клумбе можно забыть.

Полностью отсекать побеги нужно после первых заморозков. У травянистых пионов убирают всю надземную часть, оставляя не более 3 сантиметров стебля.

При этом древовидные сорта трогать нельзя. Им показана только санитарная обработка, которую следует проводить весной.

Источник: ogorod.ru