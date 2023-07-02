Ломали, а потом урожая не было: как на самом деле нужно убирать стрелки чеснока

Садоводы убирают стрелки на чесноке, чтобы сила растения расходовалась на образование головки, а не семена. И это верное решение.

Однако убирать стрелки тоже нужно с умом, если сделать это неправильно, то вы добьетесь только обратного эффекта.

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Выберите момент, когда стрелка уже отросла, но еще скручена в кольцо и вытяните или аккуратно выломайте ее.

Для процедуры подберите сухую солнечную погоду, чтобы на месте слома не развилась гниль. Желательно сделать все утром, чтобы за день место слома подсохло на солнце.

Источник: Telegram-канал «Дачник»