Как уничтожить всю тлю и муравьев за одну обработку: средство стоит в аптеке 26 рублей

Бороться с тлей бесполезно, если ваша борьба не направлена в том числе и на муравьев. Даже если вы победите вредителей, мураши вновь притащат насекомых на ваши посадки и начнут их разводить опять.

Поэтому тут нужен особый подход. Агроном Людмила Шубина рекомендовала огородникам воспользоваться преимуществами борной кислоты против насекомых. Это вещество продается в каждой аптеке за 25-30 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

100 граммов любого варенья для приманки (можно использовать испорченное, забродившее) смешайте с 1 чайной ложкой борной кислоты. Разлейте в маленькие тары и расставьте у муравейников. Скоро вы насекомых не увидите.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»