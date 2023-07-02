Два порошка кинули в унитаз и легли спать: утром не узнали — желтые наслоения сползли хлопьями сами

Унитаз. Фото: Global Look Press

Дешевенькие средства отлично справились со своей задачей.

Невероятно простое и дешевое средство может довести ваш унитаз до блеска. Все что нужно - это смешать соль и соду в пропорциях один к одному.

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Если унитаз вы очищаете регулярно, то можно просто бросить горсть этого средства вовнутрь, предварительно смочив стенки. Пройтись ершиком и смыть.

Если же унитаз имеет тяжелые желтые или минеральные наслоения, то распределите состав по влажной поверхности и оставьте на ночь для воздействия. Утром пройдитесь ершиком и восхититесь, как все быстро сошло! Практически само!

Источник: дзен-канал «Уютный дом».

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