Два порошка кинули в унитаз и легли спать: утром не узнали — желтые наслоения сползли хлопьями сами

Невероятно простое и дешевое средство может довести ваш унитаз до блеска. Все что нужно - это смешать соль и соду в пропорциях один к одному.
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Если унитаз вы очищаете регулярно, то можно просто бросить горсть этого средства вовнутрь, предварительно смочив стенки. Пройтись ершиком и смыть.
Если же унитаз имеет тяжелые желтые или минеральные наслоения, то распределите состав по влажной поверхности и оставьте на ночь для воздействия. Утром пройдитесь ершиком и восхититесь, как все быстро сошло! Практически само!
Источник: дзен-канал «Уютный дом».