Два порошка кинули в унитаз и легли спать: утром не узнали — желтые наслоения сползли хлопьями сами

Если унитаз вы очищаете регулярно, то можно просто бросить горсть этого средства вовнутрь, предварительно смочив стенки. Пройтись ершиком и смыть.

Если же унитаз имеет тяжелые желтые или минеральные наслоения, то распределите состав по влажной поверхности и оставьте на ночь для воздействия. Утром пройдитесь ершиком и восхититесь, как все быстро сошло! Практически само!

Источник: дзен-канал «Уютный дом».