Добавили 40 капель — теперь огурцы не успеваем собирать: называем подкормку для урожая и здоровья

Проверенное годами удобрение для огурцов на основе йода и сыворотки поможет вам собрать урожай мечты. Плоды будут расти так, что собрать их не успеете.

Растения станут здоровыми и сильными, гнили и желтых листьев вы не увидите. Кроме того, сыворотка губительно действует на ряд вредителей, так что и от многих насекомых эта подкормка защитит.

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