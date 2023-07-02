Добавили 40 капель — теперь огурцы не успеваем собирать: называем подкормку для урожая и здоровья

Проверенное годами удобрение для огурцов на основе йода и сыворотки поможет вам собрать урожай мечты. Плоды будут расти так, что собрать их не успеете.
Растения станут здоровыми и сильными, гнили и желтых листьев вы не увидите. Кроме того, сыворотка губительно действует на ряд вредителей, так что и от многих насекомых эта подкормка защитит.
Возьмите 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Перемешайте, добавьте 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода.
Полученной подкормкой опрыскиваем огурцы, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории».