«Не рекомендуется смотреть в зеркала»: что таит в себе второе июля

Зеркала. Фото: Global Look Press 

Астрологи дали прогноз, опираясь на лунный календарь.

Стало известно, что принесет с собой второе июля для всех знаков.

Согласно лунному календарю, в этот день будет полезно заняться спортом и любыми физическими нагрузками. 

«Особенно эта рекомендация актуальна для типичных «лунных» личностей, с ярко выраженным положением ночного светила в гороскопе», – рассказали астрологи.

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«Тем, у которых «слабая» Луна в космограмме, не рекомендуется смотреть в зеркала, нагружать зрение, пользоваться парфюмерией с цветочными ароматами. Камень гиацинт поможет сохранить высокую трудоспособность и силы на протяжении всего дня», – добавили эксперты marieclaire.ru.

Напомним, ранее были названы счастливчики второй половины текущего года.

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