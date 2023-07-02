«Не рекомендуется смотреть в зеркала»: что таит в себе второе июля

Стало известно, что принесет с собой второе июля для всех знаков.
Согласно лунному календарю, в этот день будет полезно заняться спортом и любыми физическими нагрузками.
«Особенно эта рекомендация актуальна для типичных «лунных» личностей, с ярко выраженным положением ночного светила в гороскопе», – рассказали астрологи.
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«Тем, у которых «слабая» Луна в космограмме, не рекомендуется смотреть в зеркала, нагружать зрение, пользоваться парфюмерией с цветочными ароматами. Камень гиацинт поможет сохранить высокую трудоспособность и силы на протяжении всего дня», – добавили эксперты marieclaire.ru.
Напомним, ранее были названы счастливчики второй половины текущего года.