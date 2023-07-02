Названо точное время, когда доллар упадет в цене: реально скатится до прошлого курса – цифры

Согласно последним данным с Мосбиржи, доллар завершил неделю курсом в 89,55 рубля, он стабильно идет на повышение несколько дней подряд на фоне геополитических осложнений.

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Вместе с тем, эксперты считают, что в июле «американец» точно понизится в цене. С высокой долей вероятности он дойдет до планки в 87 рублей, а также не исключено, что валюта США упадет и до 84 рублей.

Финансовый аналитик Валерий Вайсберг из ГК «Регион» считает, что в начале июля доллар продолжит слабеть, кардинальных перемен можно ждать в конце месяца. Это произойдет, если ЦБ РФ повысит ключевую ставку, а международная ситуация не осложнится.

Источник: 1prime.ru