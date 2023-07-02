Четыре знака, которые увидят перемены во второй половине 2023 года

Стало известно, кому во второй половине 2023 года повезет.

Если вы Телец, судьба приготовила сюрприз уже в сентябре. Возможна поездка в отпуск с близкими. Тельцам важно обучаться в этот период и извлекать пользу из любой обстановки.

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Ракам удастся познакомиться с нужными людьми. А еще близкие поддержат этот знак. И тогда Раки будут проявляться творчески. А это даст личный успех.

Скорпионы в сентябре будут стремиться к духовным ценностям. Если у них есть планы на путешествие, они сбудутся. Звезды будут поддерживать Скорпиона в достижении целей. Упорный труд принесет результаты.