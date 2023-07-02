«Это точно вызовет больше конфликтов»: затронет всех, кто путешествует поездом

Стало известно, что пассажиры на нижних полках будут обязаны делиться местом с теми, кто едет наверху.

При этом появится ограничение по времени прибывания не на своей полке. По полчаса с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечером и еще не более часа с 12 до 15 днем.

«Это точно вызовет больше конфликтов среди пассажиров-жалобщиков. Есть такая категория пассажиров, которая всегда и всем недовольна. Вот они пойдут ругаться в первую очередь. Сперва, что им жарко или холодно, а потом, что их не пускают вниз», – отметил проводник.

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