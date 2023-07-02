Два легких способа отмыть кухонную или мангальную решетку: само все слезет

Даже самые жуткие наслоения отойдут сами с решетки для плиты или мангала, если вы воспользуетесь трюком с мусорным пакетом.
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Поместите решетку в большой мусорный пакет и обильно нанесите на нее любое средство-«антижир», завяжите пакет и оставьте минут на 30-40.
Когда вы достанете решетку, то увидите, что все наслоения сами собой отстали, вам останется только промыть ее под водой и протереть насухо.
Для второго способа возьмите любой кислородный отбеливатель в форме порошка. Также положите решетку в пакет, насыпьте прямо в него полторы столовые ложки средства и налейте литр кипятка. Плотно завяжите пакет и оставьте на время, указанное на упаковке отбеливателя. Достанете из пакета сияющую решетку! Пена все отшлифует сама до блеска.
Источник: Telegram-канал «Горничная».