Два легких способа отмыть кухонную или мангальную решетку: само все слезет

Даже самые жуткие наслоения отойдут сами с решетки для плиты или мангала, если вы воспользуетесь трюком с мусорным пакетом.

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Поместите решетку в большой мусорный пакет и обильно нанесите на нее любое средство-«антижир», завяжите пакет и оставьте минут на 30-40.