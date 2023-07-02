Эти вещи мешают вам избавиться от животика – стоит обратить внимание

Эксперты рассказали, что мешает проявиться плоскому животу.

Для тех, кто постоянно прибывает в стрессе, приобрести заветные «кубики» на животе не так просто. Постоянный стресс приводит к тому, что человек перестает много двигаться. А еще он может заедать вредными продуктами неприятные эмоции.

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Готовая еда тоже может встать на пути к появлению пресса. Лучше готовить блюда самостоятельно и видеть, сколько соли и других добавок кладется в еду.