Специалист рассказала, как новый МРОТ может отрицательно повлиять на экономику

Эксперты рассказали, почему новый МРОТ может иметь «минусы».

В начале 2024 года предусматривается увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18%. И у этого события есть негативные стороны.

Более высокий МРОТ может дать нагрузку на малый и средний бизнес. И это отразится на их финансовом состоянии. В результате предприятиям придется увеличивать зарплатный фонд.

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Есть и риск инфляции. Поскольку повышение заработных плат может повлиять на ценообразование. И тогда негативное влияние окажется на экономику страны в целом. Об этом рассказали в vnimanie.pro.