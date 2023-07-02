Как единорог: этот способ поможет сделать идеальный срез волос

Стало известно, как ровно подстричь волосы даже новичкам в парикмахерском деле.
Создание идеально ровного среза волос своими руками может оказаться сложным. Однако этот метод идеально подходит для начинающих.
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Сначала нужно собрать волосы в конский хвост на верхней части линии роста волос у лба. Хвост должен напоминать рог единорога.
Затем важно потянуть волосы вперед и обрезать кончики. Угол, под которым вы обрезаете волосы, отвечает за переходы между слоями волос, обрамляющими лицо. Чем угол острее, тем слои становятся более резкими. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.