Эта категория граждан получит пенсию досрочно – проверьте, подходите ли вы

Стало известно, кто из россиян имеет право на досрочную пенсию.
Социальным фондом России были идентифицированы женщины, которые попадают под категорию получающих досрочную пенсию.
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Эта категория включает многодетных матерей, которые соответствуют определенным условиям:
- наличие страхового стажа не менее 15 лет;
- воспитание каждого ребенка не менее восьми лет;
- достижение необходимого значения пенсионного коэффициента на лицевом счете.
В 2023 году коэффициент составляет не менее 23,4, в 2024 году – не менее 28,2, а в 2026 году – от 30. Об этом сообщил портал pensnews.ru.