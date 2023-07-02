Эта категория граждан получит пенсию досрочно – проверьте, подходите ли вы

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Эти люди могут получить поддержку от государства раньше других.

Стало известно, кто из россиян имеет право на досрочную пенсию.

Социальным фондом России были идентифицированы женщины, которые попадают под категорию получающих досрочную пенсию.

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Эта категория включает многодетных матерей, которые соответствуют определенным условиям:

  • наличие страхового стажа не менее 15 лет;
  •  воспитание каждого ребенка не менее восьми лет;
  • достижение необходимого значения пенсионного коэффициента на лицевом счете.

В 2023 году коэффициент составляет не менее 23,4, в 2024 году – не менее 28,2, а в 2026 году – от 30. Об этом сообщил портал pensnews.ru.

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