Включая работающих россиян: уже с третьего июля пенсионеров ждут сразу две дополнительных выплаты

В России живут миллионы пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты. Однако скоро пожилые граждане получат сразу две дополнительные выплаты. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, кто получит эти деньги в июле. Первая положена тем пенсионерам, которые решатся сменить банк и перевести свои выплаты на новые карты.
«Речь идет о возможности получить выплату за перевод пенсии. Такие программы к настоящему моменту завершились у всех банков. Но как раз в июле будут перечисления бонусов тем, кому их первая пенсия поступила на новую карту в течение июня», – пояснил эксперт, пишет PRIMPRESS.
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Отмечается, что деньги зачислят, как только на новую карту придет первая пенсия, а также будет совершена хотя бы одна покупка.
Также важно, что ежемесячные доплаты к пенсиям получат и не работающие пенсионеры. Эти деньги придут на счета россиян уже 3 июля.