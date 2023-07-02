Включая работающих россиян: уже с третьего июля пенсионеров ждут сразу две дополнительных выплаты

«Речь идет о возможности получить выплату за перевод пенсии. Такие программы к настоящему моменту завершились у всех банков. Но как раз в июле будут перечисления бонусов тем, кому их первая пенсия поступила на новую карту в течение июня», – пояснил эксперт, пишет PRIMPRESS.

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Отмечается, что деньги зачислят, как только на новую карту придет первая пенсия, а также будет совершена хотя бы одна покупка.

Также важно, что ежемесячные доплаты к пенсиям получат и не работающие пенсионеры. Эти деньги придут на счета россиян уже 3 июля.