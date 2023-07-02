«Всегда хорошая погода и светит солнце»: эксперт назвал место для идеального отдыха летом

Путешествия. Фото: Global Look Press 

Ведущий программы о путешествиях «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов поделился полезной информацией с россиянами.

Стало известно, куда отправиться летом вместо Турции.

Эксперт посоветовал отечественный Кисловодск.

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«Я бы рекомендовал съездить в Кисловодск, потому что Кисловодск – это место, которое обладает своим уникальным микроклиматом, в этом месте всегда хорошая погода и светит солнце», – заявил Евгений Кривцов.

«Кроме того, там есть воды, там есть грязи и можно заняться собственным здоровьем и в тоже время насладиться потрясающей природой. Также рядом находится Карачаево-Черкесия, где есть источники Нарзана», – добавил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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