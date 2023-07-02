Совет всем хозяйкам: как правильно мыть полы

Стало известно, сколько и как нужно мыть пол.
Из опыта хозяек следует, что мыть полы следует не реже одного раза в неделю.
Если же в доме обитают животные или проживает большая семья, то необходимо увеличить частоту мытья.
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При этом нужно быть осторожными с количеством воды, чтобы не переборщить. Если вода не высыхает с пола через 10 минут после мытья, следует использовать ее в меньших количествах. Об этом рассказали в Tips and Trocks.co.
Напомним, ранее эксперты рассказали, зачем хранить на кухне зубную пасту.