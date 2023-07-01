«Произойдут неожиданные перемены»: три знака получат все этим летом

Деньги. Фото: Global Look Press 

Астролог Юлия Гикис поделилась важными замечаниями.

Стало известно, кто из знаков увидит собственный успех этим летом.

Оказалось, три знака ощутят изменения на работе и в личной жизни. Судьба готовит волшебный подарок Львам, Девам и Рыбам.

«Также у Львов произойдут неожиданные перемены в семье. Возможно, это даже будет новость о беременности», – рассказала астролог.

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Девам могут предложить повышение в должности.

«Некоторым Рыбам предложат учебу для повышения их статуса в работе. И для них это будут кардинальные перемены!», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы самые завистливые знаки зодиака

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