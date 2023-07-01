Чем опрыскать кабачки, если листья покрылись белым налетом — нужны срочные меры

Если вы намерены вырастить богатый урожай кабачков, то обязательно следите за состоянием листьев растений. Дело в том, что эта культура часто страдает от грибка, который в народе называют мучнистой росой.

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Узнать пораженные растения можно по белому налету на побегах. К исправлению ситуации следует приступать сразу же в момент обнаружения. Иначе хворь перекинется на весь огород.

Чтобы побороть опасный недуг, нужно смешать особое средство. Для его приготовления вам потребуется взять 25 гр кальцинированной соды, 5 л воды и 1 ст ложку жидкого хозяйственного мыла.

Готовый раствор необходимо распылить на все пораженные посадки. Обработку следует провести 2 раза с интервалом в 3-5 дней.

Источник: tut-news.ru