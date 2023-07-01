Почему подсолнечное масло становится мутным и горьким — три причины

Подсолнечное масло часто портится раньше срока. Продукт начинает горчить и появляется осадок. Это происходит из-за неправильного хранения. Так как многие хозяйки не уделяют должного внимания данному вопросу.

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Одной из самых распространенных ошибок является то, что бутылку с маслом держат у плиты. А продукт нельзя хранить при температуре выше +20 °C.

Вторая оплошность заключается в том, что многие кулинары ставят емкость с маслом в дверцу холодильника. Они не учитывают того, что технику постоянно открывают, и из-за этого происходит колебание температур. А это тоже плохо сказывается на сохранности продукта.

И последнее, о чем забывают хозяйки, — это влияние солнечного света. Масло лучше хранить в темноте. Если не соблюдать это правило, то оно быстро станет мутным и горьким.

Источник: tut-news.ru