Как отмыть старую сковородку с помощью препаратов из аптечки — нагар сам отвалится

Сковородки из чугуна можно найти на многих кухнях. Они прочные и удобные. У этой посуды имеется только одна проблема: на ней быстро образуется нагар.

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Если тщательно чистить кухонную утварь после каждого использования, то можно обойтись стандартным набором моющих средств из супермаркета. Но иногда на это нет свободного времени. Горелый жир постепенно копится, и так просто его уже не удалить.

Опытные хозяйки рассказали о том, что в таких ситуациях бытовая химия бессильна. Поэтому вместо похода в магазин они рекомендуют посетить аптеку, чтобы пополнить запасы нашатырного спирта и борной кислоты. Ведь именно эти препараты помогут справиться с проблемой.

Все просто. Возьмите по 50 миллилитров каждого средства и смешайте их в стакане. Затем нанесите состав на проблемные места сковородки и забудьте о посуде на 3 часа. Когда время пройдет, вы обнаружите, что нагара больше нет. Вам останется только помыть посуду и вытереть ее насухо.

Перед обработкой проведите тест на незаметном участке сковороды.

Источник: tut-news.ru