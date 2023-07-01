Петуния в июле: как вызвать новую волну цветения — будете любоваться до холодов

Если ваши петунии начали увядать, не торопитесь убирать их с клумбы. Опытные садовники рассказали о том, что растения еще могут удивить вас пышным цветением. Достаточно лишь провести обрезку и обработать их определенными составами.

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Отсекать увядшие цветоносы можно на протяжение всего сезона. Тем самым вы избавите растения от расходования сил на созревание семян. Для проведения процедуры следует использовать острые садовые ножницы.

Что касается удобрений, то в июле рекомендуется внести 2 подкормки. Одну в первых числах месяца, а вторую — в последних. Для этого следует использовать раствор мочевины или фосфата калия.