Новые перемены коснутся всех: с 4 июля зарплату начнут считать по-другому

Многим людям в России начисляют пособия по безработице. Однако в порядке расчета среднего заработка для начисления этого пособия произойдут изменения. Поправки были приняли в правительстве, а в силу они вступят с 4 июля. Подробности рассказала Юрист Ирина Сивакова.
Отмечается, что при назначении субсидии в Соцфонде теперь будут обращать внимание на периоды, когда не делались страховые отчисления. В том числе это касается больничного.
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«Средний заработок будет, как и раньше, рассчитываться за 3 месяца, которые предшествовали увольнению, но если в каком-то из этих месяцев был больничный или доход отсутствовал по иным причинам, в расчете будет учитываться другой месяц — ближайший к месяцу увольнения, но в пределах 12 месяцев. Если работник отработал меньше месяца, средний заработок будет исчисляться исходя из фактически отработанного времени», — поделилась юрист. в соцсети.