Сколько раз в сутки можно запускать стиралку, чтобы техника не сломалась раньше срока — советует мастер

Многие хозяйки запускают несколько циклов стирки друг за другом. И делают это зря! Ведь у любой техники есть свои пределы прочности. Стиральная машинка в этом плане тоже не является исключением.
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Мастер по ремонту бытовой техники Анатолий Николенко рассказал о том, что стиралку следует включать не чаще 2 раз в день. При этом специалист отметил, что между циклами нужно обязательно дать машинке отдохнуть хотя бы полчаса.
Перерыв необходим для того, чтобы детали техники успели остыть. Если не соблюдать это правило, то машинка износится раньше срока.
Источник: aif.by