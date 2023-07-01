Сколько раз в сутки можно запускать стиралку, чтобы техника не сломалась раньше срока — советует мастер

Многие хозяйки запускают несколько циклов стирки друг за другом. И делают это зря! Ведь у любой техники есть свои пределы прочности. Стиральная машинка в этом плане тоже не является исключением.

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Мастер по ремонту бытовой техники Анатолий Николенко рассказал о том, что стиралку следует включать не чаще 2 раз в день. При этом специалист отметил, что между циклами нужно обязательно дать машинке отдохнуть хотя бы полчаса.