Миллионы россиян останутся без работы: названы популярные профессии, которые скоро неминуемо исчезнут

Эксперт пояснил, что рутинная и стандартизированная работа будет перекладывать на искусственный интеллект. И впервую очередь это коснется тех профессий, где не требуется учитывать нюансы общения с людьми. Под волну увольнений могут попасть операторы производственных линий, кассиры и операторы-телемаркетологи.

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