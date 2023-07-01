Миллионы россиян останутся без работы: названы популярные профессии, которые скоро неминуемо исчезнут

Фото: Global Look Press

Компании перейдут на более выгодный вариант рабочей силы.

Мир покоряют современные технологии. И это не только положительно влияет на общество, но и отрицательно в некоторых случаях. Так многие россияне могут в скором времени лишиться своих рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. По словам специалиста Александра Линд, такая замена просто будет выгодна  компаниям.  

Эксперт пояснил, что рутинная и стандартизированная работа будет перекладывать на искусственный интеллект. И впервую очередь это коснется тех профессий,  где не требуется учитывать нюансы общения с людьми. Под волну увольнений могут попасть операторы производственных линий, кассиры и операторы-телемаркетологи.

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«С развитием робототехники и автоматизации люди, занимающиеся процессами фильтрации, а также контролем качества продукта, могут быть заменены роботами.

Кассиры и операторы-телемаркетологи находятся тоже в зоне риска, потому что развитие систем самообслуживания и голосовых помощников, таких как Siri и Alexa, потенциально может заменить работу кассиров и операторов-телемаркетологов», — заявил Линд в беседе с RT.

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