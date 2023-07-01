Миллионы россиян останутся без работы: названы популярные профессии, которые скоро неминуемо исчезнут

Мир покоряют современные технологии. И это не только положительно влияет на общество, но и отрицательно в некоторых случаях. Так многие россияне могут в скором времени лишиться своих рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. По словам специалиста Александра Линд, такая замена просто будет выгодна компаниям.
Эксперт пояснил, что рутинная и стандартизированная работа будет перекладывать на искусственный интеллект. И впервую очередь это коснется тех профессий, где не требуется учитывать нюансы общения с людьми. Под волну увольнений могут попасть операторы производственных линий, кассиры и операторы-телемаркетологи.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«С развитием робототехники и автоматизации люди, занимающиеся процессами фильтрации, а также контролем качества продукта, могут быть заменены роботами.
Кассиры и операторы-телемаркетологи находятся тоже в зоне риска, потому что развитие систем самообслуживания и голосовых помощников, таких как Siri и Alexa, потенциально может заменить работу кассиров и операторов-телемаркетологов», — заявил Линд в беседе с RT.