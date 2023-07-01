Прогоните тараканов раз и навсегда: пустятся в бегство после первой же обработки — метод из СССР

Появление тараканов точно никого не обрадует. Ведь вредители являются переносчиками опасных заболеваний. Да и вид у них тоже не самый приятный.

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Поэтому, если вашу квартиру посетили усатые паразиты, не сидите сложа руки, а немедленно начинайте предпринимать меры по изгнанию насекомых.

Для начала вредителям нужно отрезать доступ к продуктам и воде. Затем можно приступать к обработке территории.

Чтобы тараканы исчезли из вашей жизни, нужно развести пакетик лимонной кислоты в литре чистой воды. Дело в том, что вредители ее не переносят. Получившимся средством необходимо протереть все поверхности в доме. При этом особое внимание следует уделить плинтусам, вентиляции и кухне. Насекомые быстро почувствуют неладное и поспешат покинуть вашу территорию.

После того как тараканы убегут, нужно внимательно осмотреть свое жилище, чтобы найти лазейки. В случае обнаружения как-либо трещин и щелей их рекомендуется немедленно заделать любым доступным способом.

Источник: издание belnovosti.by