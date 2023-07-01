Как отличить натуральный квас от бесполезного суррогата: смотрите на этикетку

Эксперты Роскачества рассказали о том, как не запутаться при выборе кваса в магазине. По словам специалистов, смотреть нужно не на красивую упаковку, а на то, что написано на этикетке.

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Если вы заметили на бутылке слова «Напиток безалкогольный газированный» или другую аналогичную надпись. То знайте: перед вами суррогат кваса, а не полезный натуральный напиток.

Также стоит воздержаться от приобретения продукта, если в маркировке указан ГОСТ 28188-2014. Эксперты отметили, что настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012.

Внимательно изучайте текст на упаковке. Он расскажет о том, что вы на самом деле собираетесь положить в свою корзину.

Источник: rskrf.ru